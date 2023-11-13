Mash: Константин Меладзе снизил цену на виллу в Крыму, опасаясь национализации

Уехавший из России продюсер и композитор Константин Меладзе выставил на продажу виллу в Крыму из-за опасений, что элитное жилье могут национализировать. При этом он готов к торгу и уже снизил цену сразу на 11 миллионов рублей – до 289 миллионов рублей.

По данным Telegram-канала Mash, изначально Меладзе рассчитывал получить 300 миллионов рублей за двухэтажный особняк площадью более 800 квадратных метров, участок на 12 гектаров и бассейн. Имущество композитора расположено в гурзуфском элитном посёлке «Вилла роз».

Источники утверждают, что построенную в 2010 году виллу сам Меладзе посещал крайне редко, поэтому риелторы уверяют потенциальных покупателей, что повышенного внимания к сделке не будет.

Отмечается, что объявления о продаже виллы в Крыму и дома в коттеджном посёлке «Миллениум парк» в Подмосковье появились одновременно.

Ранее мы писали, что Константин Меладзе продал свой дом, расположенный в престижном районе на Новорижском шоссе в Московской области. Недвижимость обошлась покупателю в 350 миллионов рублей. Артисту принадлежал коттедж общей площадью 700 квадратов и 36 соток земли вокруг здания. Новому покупателю также достанется привезенная из Италии дизайнерская мебель ручной работы и оборудованный тренажерный зал.