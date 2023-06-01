«Родители моей супруги, мои ровесники, не сразу меня приняли»: Клюквин о семейной жизни

Народный артист и мастер озвучивания Александр Клюквин рассказал, что родители его супруги Тамары приняли актера не сразу. Знаменитость раскрыл, что помогло ему подружиться с ними. Об этом сообщается на сайте Экспресс газеты.

Будущая супруга Клюквина, Тамара, пришла работать на административную должность в Малый театр, тогда ей было 22 года. Через некоторое время между Александром и девушкой закрутился роман. Актер ухаживал за ней. А потом, спустя восемь лет отношений, у пары родилась девочка, Тоня.

Клюквин отмечает, что их отношения с Тамарой зародились, когда они три недели плыли по Волге на теплоходе «Карл Маркс» с гастролями по девяти городам. Влюбленные поженились в декабре 2010 года.

«Родители моей супруги, мои ровесники, не сразу меня приняли, но потом все наладилось. Актерская наглость помогла», – подчеркнул Клюквин.

О будущем артист пока не задумывается, живет сегодняшним днем. Александр не ставит себе ограничений по количеству лет, которые он должен прожить, а делает все, чтобы жена и ребенок ни в чем не нуждались после его смерти.

«Я их надежная опора, и они моя надежная опора. Тома – Козерог, упертая, упрямая. Мы вросли уже друг в друга. Мне с женой легко, свободно, спокойно», – сказал Клюквин.

Он добавил, что у них нет понятий разницы в возрасте – с ней ему опять 40 лет.

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