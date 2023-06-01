Юлия Савичева рассказала о трудном детстве и первой зарплате, которую получила в 7 лет

Ежегодный радиомарафон «День детства» 1 июня проводит Радио Romantika. Слушатели узнают о волонтерстве и различных видах адресной поддержки, а участие любимых артистов обеспечивает праздничную атмосферу в эфире. Гостьей радиомарафона стала Юлия Савичева, которая рассказала о своем детстве и отношениях с родителями.

Исполнительница призналась, что в 7 лет уже получила свой первый гонорар. Она занималась бальными танцами и выступала во Дворце культуры МАИ, где играла в спектакле.

«Я отыграла 10 спектаклей, и мне, как всем, выдали зарплату. Помню, мы купили джинсовый костюм. Для меня это было мегакруто, модно. Такая вся девчонка сразу стала», – вспоминает артистка.

Савичева призналась, что денег в семье особо не было. Друг семьи Максим Фадеев делал ей подарки, но в конце 90-х жилось достаточно трудно. Родители не баловали, а отец артистки был строгим.

«В детстве он много чего допускал по отношению ко мне. И сейчас он много раз уже просил прощения за это. Это больше моральная такая история. Я, конечно же, давно его простила. Но вот эти комплексы, с которыми я работаю каждый день, они никуда от нас не уходят. Поэтому я просто заклинаю родителей, молодых даже, стараться контролировать свои эмоции. Дети очень сильно подвержены вашим выплескам», – делится звезда.

Несмотря на это, родители никогда не ругали девочку за плохие оценки. Но Юлия все равно очень переживала.

«У меня в основном были четверки и пятерки. Я сама себя ругала за тройки, просто рыдала. Родители говорили: «Ну, что ты так расстраиваешься». Даже если двойку мне ставили: «Ну, ладно, потом пересдашь, не воспринимай так». А у меня целая трагедия», – рассказала певица.

Савичева оставила свое пожелание родителям и детям в этот прекрасный праздник.

«Главное, просто любите своих детей. Чувствуйте, что им нравится, что им близко. И просто будьте с ними на одной волне. Это самое важное», – поделилась артистка.

Сама Юлия в эфире Радио Romantika отметила, что у нее большие планы на лето. Она хочет отдохнуть и отпраздновать день рождения дочери, он будет 14 июля. А 20 октября певица выступит в Москве с сольным концертом, где ждет всех слушателей.