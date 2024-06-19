Родители из провинции, фамилия не Киба: раскрыты новые факты про 18-летнюю невесту Григория Лепса

Раскрыты новые факты про жизнь 18-летней невесты певца Григория Лепса Авроры Кибы. Оказалось, что ее настоящая фамилия – Белякова, а многие фирмы родителей ликвидированы.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

По информации издания, Аврора от рождения носит фамилию отца. Ее мама Татьяна тоже Белякова.

У женщины пять фирм, но четыре из них участвуют в судебных процессах. За пару лет в судах проиграно 24,5 млн рублей. У Татьяны есть Range Rover 2014 года.

У отца девушки было два бизнеса, оба закрылись в 2016 году. На мужчину оформлены старые машины, в частности, ВАЗ 2107 1987 года, ВАЗ 2104 1989-го и другие.

Известно, что родители Авроры давно переехали в Москву – до этого жили в провинции. Бабушка работала детским нефрологом.

Издание отмечает, что эти факты не говорят об истинном достатке семьи Авроры, ведь бизнес можно открыть за границей, а роскошные машины оформить на родственников.

Ранее сообщалось, что девушку затравили в Сети за роман с Лепсом. Ей писали, что «продалась за деньги деду».