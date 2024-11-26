«Нормально отношусь»: Александра Трусова раскрыла, что зарабатывает больше мужа

Летом этого года серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. В подкасте двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале пара рассказала о семейной жизни и сделала неожиданное признание.

Рассказывая об отношениях с фигуристкой, Макар Игнатов признался, что уже примерно через полгода он понял, что Александра Трусова — «та самая». При этом и сама спортсменка ранее не скрывала, что «настроена только на серьезные отношения». В июне этого года призер Олимпийских игр 2022 года объявила о помолвке с возлюбленным, а уже 17 августа пара поженилась.

Одной из тем разговора стал семейный бюджет. Максим Траньков отметил, что на данный момент Александра Трусова является «самой высокооплачиваемой фигуристкой» и прямо спросил у ее мужа, зарабатывает ли она больше него.

Макар Игнатов не стал отрицать, что он действительно зарабатывает меньше супруги. Фигурист признался, что спокойно к этому относится. По словам спортсмена, у них с женой нет семейного бюджета.

«Нормально отношусь. Мы недостаточно финансово грамотны, чтобы создавать бюджет, все планировать, распределять, пока нет разграничения финансов», — рассказал Макар Игнатов.

Ранее мы писали о том, что Александра Трусова рассказала о недостатках замужней жизни.