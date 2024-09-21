«Родить четвертого»: ставшая мамой в третий раз Анна Хилькевич сделала неожиданное заявление о детях

Недавно 37-летняя Анна Хилькевич в третий раз стала мамой — у актрисы и ее мужа, бизнесмена Артура Волкова, родилась дочь. Однако, по всей вероятности, звезда сериала «Универ» не собирается останавливаться на этом. В своем Telegram-канале артистка призналась, что хотела бы четвертого ребенка.

Анна Хилькевич регулярно выходит на связь с подписчиками и делится подробностями и ощущениями после родов. Теперь актриса сделала неожиданное признание в личном блоге: она задумалась о четвертом ребенке.

Артистка вдруг осознала, что «обожает акушерство и все, что с ним связано», «либо обожает роды». Анна Хилькевич заявила, что даже задумалась о том, чтобы снова вернуться в роддом. При этом звезда «Универа» отметила, что изначально планировала «остановиться на трех дочерях».

«Проходя мимо нашего родблока в Лапино, у меня защемило в сердце, что я больше никогда там не окажусь… И я разрешила себе задуматься о четвертом ребенке. Хотя еще вчера я сказала себе, что я точно остановилась на трех дочерях. И я скромно спросила у врача, что принимал мои роды: „Способен ли мой организм самостоятельно родить четвертого?“» — поделилась Анна Хилькевич.

Также актриса опубликовала в соцсети первые кадры с новорожденной дочерью.

Напомним, Анна Хилькевич с 2015 года состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. У супругов две дочери — 8-летняя Арианна и 6-летняя Анна-Мария. В апреле этого года артистка объявила о третьей беременности, а 17 сентября стала мамой в третий раз.

Ранее сообщалось о том, что Анна Хилькевич показала фигуру после третьих родов.