«Одна Аня показала, как женщина выглядит после родов»: Хилькевич продемонстрировала фигуру сразу после беременности

Актриса Анна Хилькевич, недавно ставшая мамой в третий раз, показала фигуру после родов. Она заявила, что хотела бы похвастаться стройным телом, но остался живот.

«Хотела бы я сейчас, как Маша Погребняк, показать, какая я худенькая и стройненькая, но не могу этого сделать. У меня пузяка. Сдувшийся мячик, как сказал мой муж», — поделилась актриса.

В Сети поддержали Хилькевич – женщины писали, что именно так выглядит любая после беременности.

«Одна Аня показала как выглядит любая нормальная женщина после родов сразу», - сказано в одном из комментариев интернет-пользователя.