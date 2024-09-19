Опубликовано 19 сентября 2024, 19:251 мин.
«Одна Аня показала, как женщина выглядит после родов»: Хилькевич продемонстрировала фигуру сразу после беременности
Анна Хилькевич показала фигуру после третьих родов и сравнила живот с мячиком.
© Starface.ru
Актриса Анна Хилькевич, недавно ставшая мамой в третий раз, показала фигуру после родов. Она заявила, что хотела бы похвастаться стройным телом, но остался живот.
«Хотела бы я сейчас, как Маша Погребняк, показать, какая я худенькая и стройненькая, но не могу этого сделать. У меня пузяка. Сдувшийся мячик, как сказал мой муж», — поделилась актриса.
В Сети поддержали Хилькевич – женщины писали, что именно так выглядит любая после беременности.
«Одна Аня показала как выглядит любая нормальная женщина после родов сразу», - сказано в одном из комментариев интернет-пользователя.
Напомним, вечером 17 сентября у актрисы родилась дочь. Хилькевич говорила, что роды были «интересными», но подробности не раскрывала, пообещав сделать это позже.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева