НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 сентября 2024, 19:25
1 мин.

«Одна Аня показала, как женщина выглядит после родов»: Хилькевич продемонстрировала фигуру сразу после беременности

Анна Хилькевич показала фигуру после третьих родов и сравнила живот с мячиком.
«Одна Аня показала, как женщина выглядит после родов»: Хилькевич продемонстрировала фигуру сразу после беременности

© Starface.ru

Актриса Анна Хилькевич, недавно ставшая мамой в третий раз, показала фигуру после родов. Она заявила, что хотела бы похвастаться стройным телом, но остался живот.

«Хотела бы я сейчас, как Маша Погребняк, показать, какая я худенькая и стройненькая, но не могу этого сделать. У меня пузяка. Сдувшийся мячик, как сказал мой муж», — поделилась актриса.

В Сети поддержали Хилькевич – женщины писали, что именно так выглядит любая после беременности.

«Одна Аня показала как выглядит любая нормальная женщина после родов сразу», - сказано в одном из комментариев интернет-пользователя.

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич

© Скриншот видео из Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, вечером 17 сентября у актрисы родилась дочь. Хилькевич говорила, что роды были «интересными», но подробности не раскрывала, пообещав сделать это позже.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Анна Хилькевич
актриса
беременность
роды