Родион Газманов рассказал о конфликте с SHAMAN и назвал его крутым артистом

Певец Родион Газманов опроверг информацию о том, что у него произошел конфликт с коллегой по сцене Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN. Он призвал не верить «в байки желтой прессы».

«Скандала никакого никогда не было. Ярослав – замечательный парень, который очень открыт и творчески, и по-человечески. И у нас с ним никаких конфликтов никогда не было и быть не могло», – заявил Газманов-младший в беседе с порталом «ФедералПресс».

Родион также назвал Дронова крутым артистом, но подчеркнул, что репертуар SHAMANа не совсем в его вкусе.

«Наверное, это не совсем та музыка, которую я слушаю. Но, во-первых, Ярослав – очень крутой артист. И, во-вторых, то, что он делает, особенно востребовано сейчас. Поэтому ему можно пожелать только успехов и сил», – сказал Газманов.

Напомним, осенью прошлого года в соцсетях Родиона Газманова появился пост с обращением к Дронову, в котором он написал: «Ярослав Дронов. Он же SHAMAN. Он же певец, композитор и автор песен. Кстати, каких?». Позже сын Олега Газманова пояснил, что не хотел оскорбить коллегу по сцене, но его просто неправильно поняли.

Ранее мы писали, что после недовольства Родиона Газманова результатами опроса ВЦИОМ, где певец SHAMAN обогнал его знаменитого отца Олега, Газманов-младший лишился гастрольного тура по Уралу.