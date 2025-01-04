«Ловлю искры из глаз при движении»: Газманов перенес операцию

Певец Родион Газманов рассказал о проблемах со здоровьем. 43-летний исполнитель песни «Парами» признался, что 2025 год начался для него с операции на руке. Он опубликовал в соцсетях фото своей забинтованной руки и сообщил подробности случившегося.

«Сегодня мне сделали операцию на локте из-за бурсита. К сожалению, само не рассосалось. Периодически ловлю искры из глаз при движении рукой, но обещали, что через неделю всё пройдет», — написал Родион.

Бурсит – это воспаление синовиальной (суставной) сумки, которое проявляется болью и отёчностью в области сустава и ограничивает его движения.

Несмотря на хирургическое вмешательство, певец продолжает работать и выходить на сцену. Он отметил, что не стал отменять концерты, но будет просто меньше играть на гитаре.

«Всем прекрасных новогодних праздников. Если вы в Москве, приходите на мои уличные концерты», — добавил он.

Газманов поделился в личном микроблоге снимком, которое было сделано во время одного из его выступлений. Зрители смогут увидеть его на ежедневных концертах вплоть до 7 января.

Коллеги Родиона пожелали ему успешного восстановления и крепкого здоровья.

Напомним, что сын народного артиста России Олега Газманова многие годы остается холостяком. Ранее мы писали о том, почему Родион не спешит связывать себя узами брака. Об этом сайту «Страсти» рассказала сваха Анна Осипова.