Родион Газманов ответил, на что он готов спустить все до копейки

Родион Газманов заявил, что не жалеет денег на возлюбленную. О своих доходах он рассказал в свежем интервью с телеканалом МУЗ ТВ.

Певец подчеркнул, что с большим удовольствием тратит средства на любимую женщину. К тому же у Родиона Газманова нет явных проблем с финансами. Точную сумму заработка он не назвал, однако отметил, что денег у него достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать.

«Впервые после карантина запросов на концерты больше, чем я могу их дать», – пояснил Газманов-младший.

Артист добавил, что ему даже приходится отказываться от некоторых выступлений, если есть проблемы с логистикой или на одну дату поступило несколько запросов.

Ранее мы писали, что Шура довел до слез Валю Карнавал. На съемках шоу «Битва поколений» эстрадный певец напомнил тиктокерше про ее недавний конфликт с Ларисой Долиной. Девушка не выдержала критики и расплакалась прямо перед камерами, однако Николай Басков смог быстро решить проблему.