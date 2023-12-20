Анатолий Белый* впервые прокомментировал статус иноагента

Режиссер и актер Анатолий Белый*(Признан иноагентом на территории РФ) впервые прокомментировал свой новый статус. Он давно ждал, что его причислят к иноагентам, но, когда это произошло, он испытал «ужасную горечь».

В личном блоге артист опубликовал первый пост «со звездочкой». В нем он признался, что испытывает гамму чувств, так как с одной стороны – он попал в «хорошую компанию», а с другой – оказался разочарован.

«Горечь ужасная. Бывшая Родина пригвоздила к позорному столбу, но нет, я не чувствую себя опозоренным. Окей, я понял, Родина, я все понял. Прощай!» - поделился Белый.

Также режиссер подчеркнул, что сейчас в его голове огромное количество мыслей, которые его не утешают и не дают покоя. Больше никаких комментариев он давать не стал.

Напомним, что иноагентом Белого* признали в середине декабря 2023 года. Больше года назад он покинул Россию, после чего стал постоянно негативно высказываться о стране и соотечественниках. Некоторые из коллег артиста делились, что, по их мнению, он делает это из зависти, так как за границей у него не получается вновь построить успешную карьеру.

Ранее появилась информация, в каких условиях живет Анатолий Белый* в Израиле.

*(Признан иноагентом на территории РФ)