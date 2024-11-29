Родился в Италии, занимается бизнесом: что известно о молодом муже Марины Федункив

Стали известны некоторые подробности о молодом муже юмористки Марины Федункив Стефано Маджи. Мужчина родился в Италии и окончил римский университет, а после него устроился в Итало-Российскую торговую палату.

Детали узнала Экспресс газета.

Маджи родился в 1984 году. После университета работал советником по связям с общественностью в ведомстве. В тот период мужчина влюбился в русскую культуру и понял, что на сотрудничестве с РФ можно заработать.

Маджи стал привлекать итальянских инвесторов и специалистов к добыче драгминералов в Якутии. Еще одно направление его детельности – рыбная промышленность на Камчатке. Итальянец стал чаще приезжать в Россию. В 2020 году он стал приглашенным лектором в РАНХиГС.

Москва превратилась для Маджи во второй дом. В 2019 году мужчина познакомился с Федункив на дне рождения общего друга. Уже в 2021 году пара сыграла свадьбу.

Месяц назад в семье появился ребенок. 53-летняя юмористка выносила и родила сама – к помощи суррогатной матери не обращалась.