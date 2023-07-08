Родился после смерти Началовой: что известно о сыне певицы от суррогатной матери

Певица Юлия Началова ушла из жизни в 2019 году. Воспитанием дочери занялся биологический отец Евгений Алдонин. Однако ходили слухи, что это не единственный ребенок Началовой.

Как писали в интернет-пространстве, артистка ещё при жизни заморозила свои яйцеклетки. Ее последний возлюбленный Владислав Кудря пришел к важному решению после смерти певицы. Он воспользовался услугами суррогатного материнства.

Владислав скрывает родившегося сына. Подробности из жизни он также не рассказывает, но рождение сына подтверждает.

«Юли уже больше нет. У меня очень много работы. Как зовут сына, сказать не могу», — коротко обозначил свою позицию Владислав в передаче «Ты не поверишь!».

Ранее мы писали, что Вера Алдонина становится все больше похожа на покойную Юлию Началову.