«Копия мамы»: Вера Алдонина становится все больше похожа на покойную Юлию Началову

Дочь покойной певицы Юлии Началовой блеснула своей красотой на гала-концерте в Москве. Вера Алдонина примерила черное платье и оказалась удивительно похожа на свою маму. Поклонники и даже друзья девушки были поражены сходством.

Девушка унаследовала от матери не только красоту, но и музыкальный талант. 16-летняя Вера строит карьеру певицы, поэтому ее часто можно увидеть на сцене. Школьница побывала на благотворительном фестивале «Браво, артист», где произвела фурор.

Дочь исполнительницы примерила элегантное пышное платье черного цвета. Она сделала макияж в бронзовых тонах и укладку с крупными локонами. Алдонина подобрала под наряд бежевые лодочки. Девушка опубликовала в личном микроблоге снимки с мероприятия. Поклонники написали, что она очень напоминает свою мать. Знакомый красавицы Федор Волконский тоже обратил на это внимание.

«Копия мамы», – написал на общем фото молодой человек.

Напомним, что певица Юлия Началова умерла в 2019 году. Звезде было всего 38 лет. Сейчас ее дочь живет бабушкой Таисией и дедушкой Виктором Началовым. Она поддерживает связь с отцом и прекрасно общается с его новой семьей.

Ранее мы писали о том, что Вера Алдонина выходит в свет в украшениях певицы.