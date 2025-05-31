«Родился наш сын»: жена Антона Макарского удивила поклонников

Жена Антона Макарского выложила архивное фото с сыном Иваном. Об этом стало известно из соцсетей.

Виктория Макарская, супруга актера Антона Макарского, выложила в соцсетях снимок с новорожденным сыном Иваном. Событие произошло ровно 10 лет назад. Женщина рассказала, что ребенка она рожала в Израиле. Вместе с ней все время находился супруг.

«10 лет назад, в 7:40 утра родился наш сын Ванечка! Как и на первых родах с Машенькой, Антон сам принимал с врачами роды, потом сам помыл его и запеленал», — подписала снимок она.

По словам Макарской, родам предшествовала удивительная история о монахине, которая жила в сирийском православном храме в Израиле. Она предсказала, что у пары родится сын.

Ранее мы писали о том, что Антона Макарского назвали абьюзером и тираном после скандальных интервью с женой.