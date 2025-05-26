«Говорит: „Ты чужой мне человек“. Я всю ночь прорыдала»: жена Антона Макарского заявила об абьюзе актера

Актер Антон Макарский попал в скандал следом за певцом Алексеем Чумаковым, которому присвоили звание «главного абьюзера страны». В Сети обсуждают кадры из интервью артиста с жесткими высказываниями в адрес жены, после которых его назвали абьюзером и тираном. Соответствующие видео публикует Telegram-канал «Блокнот Старс».

Звезда сериала «Дыши со мной» признался, что три раза уходил от супруги, поскольку они расходились во взглядах на жизнь. Антон Макарский всегда хотел, чтобы они с Викторией жили так, как кажется правильным ему: «Хочу, чтобы было по-моему, потому что это правильно!»

Жена певца не скрывает: он во многом ее критикует, а во время ссор и истерик может даже крушить мебель на их съемной квартире. Виктория Макарская рассказывала: «Дома у нас все было разбито». Она также раскрыла, что на протяжении многих лет совместной жизни с Антоном Макарским она думала о расставании с ним.

Одним из «пиковых» случаев стал один из вечеров, когда Антон Макарский поздно вернулся домой со съемок. Супруга всячески пыталась порадовать актера и уделить ему внимание, но тот не оценил стараний и раскритиковал приготовленные ею блюда.

«А потом сел, смотрит на меня и говорит: „Как я с тобой живу? Ты совершенно чужой мне человек“. И пошел спать. Я сижу со всем этим приготовленным, я живу ради него. Я всю ночь прорыдала в гостиной, я так и не пошла в спальню», — поделилась Виктория Макарская.

Напомним, недавно Алексей Чумаков угодил в скандал после интервью Светлане Бондарчук. В разговоре с телеведущей певец признался, что выбирал себе супругу по критерию «провел бы ночь или нет». В результате знакомство с Юлией Ковальчук привело к тому, что у пары, как он выразился, появились «последствия» в виде двух дочерей. После скандальных высказываний артист столкнулся с массовым хейтом, а его самого назвали абьюзером и тираном.

Ранее жена Антона Макарского раскрыла правду о сложном характере актера: «24 года жизни с абьюзером… Я благодарю Бога за это!»