Родилась в Нью-Йорке, живет в Париже: как выглядит 24-летняя внучка Вячеслава Добрынина
© Starface.ru
Родственники покойного композитора Вячеслава Добрынина оказались жителями США. Его внучка София Магкафии родилась и выросла в Нью-Йорке.
Единственная дочь исполнителя хита «Синий туман» Екатерина вышла замуж за американца и родила двоих детей: дочь Софию и сына Александра. При этом со своим знаменитым родственником они виделись редко.
«В последний раз я видела его в 2017 году, когда в последний раз была в России. Он любил говорить о музыке, и я тоже люблю писать музыку», - призналась София в студии шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
Девушка пообщалась с телеведущей Лерой Кудрявцевой и сообщила, что в последнее время живет в Париже. Оказалось, что внучка Добрынина плохо говорит по-русски, поэтому ей потребовался переводчик.
Напомним, Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет в одной из московских больниц. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения. Его похоронили на Троекуровском кладбище.
Ранее вдова Добрынина оправдалась за состояние могилы мужа. Ирина Добрынина заверила, что вскоре установит памятник. Она также подчеркнула, что музыкант заранее позаботился обо всех финансовых вопросах, поэтому о деньгах ей думать не приходится.