Родилась в Нью-Йорке, живет в Париже: как выглядит 24-летняя внучка Вячеслава Добрынина

Родственники покойного композитора Вячеслава Добрынина оказались жителями США. Его внучка София Магкафии родилась и выросла в Нью-Йорке.

Единственная дочь исполнителя хита «Синий туман» Екатерина вышла замуж за американца и родила двоих детей: дочь Софию и сына Александра. При этом со своим знаменитым родственником они виделись редко.

«В последний раз я видела его в 2017 году, когда в последний раз была в России. Он любил говорить о музыке, и я тоже люблю писать музыку», - призналась София в студии шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Девушка пообщалась с телеведущей Лерой Кудрявцевой и сообщила, что в последнее время живет в Париже. Оказалось, что внучка Добрынина плохо говорит по-русски, поэтому ей потребовался переводчик.