Родилась с синдромом Дауна: Ирина Хакамада показала, как дурачится с 28-летней дочерью Машей

Политик, общественный деятель, писатель и телеведущая Ирина Хакамада 28 лет назад стала матерью особенного ребенка — девочки Маши. Наследница выросла, но из-за генетического заболевания не может вести полноценную жизнь взрослого человека. Несмотря на все трудности, мама и дочка умеют наслаждаться жизнью. Хакамада показала, как весело проводит время с девушкой.

Ирина и Маша вышли на прогулку. Часть похождений телеведущая сняла на видео. В коротком ролике, который Хакамада опубликовала в своем блоге, девушка с синдромом Дауна пританцовывает и движется в сторону камеры. Радостная мать за кадром поддерживает дочь. В комментарии к ролику она написала: «Дурачимся».

«Супер, супер, супер, молодец!» — восхитилась наследницей Ирина.

Если Хакамада выбрала не скрывать свою особенную дочь от аудитории, то Светлана Бондарчук, наоборот, предпочитает избегать лишнего внимания к ее дочери с ДЦП Варваре. Телеведущая попросила уважать ее позицию.