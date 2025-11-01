Родила три месяца назад: невеста Тимати Валентина Иванова снялась в миниатюрном купальнике на отдыхе с дочкой

Валентина Иванова три месяца назад родила дочь от рэпера Тимати. Мама и малышка отправились в свое первое путешествие на океан. Оказавшись на отдыхе, избранница артиста тут же почувствовала себя свободнее, что отразилось на ее наряде. Модель перевоплотилась из уставшей от домашних хлопот москвички с ребенком в раскрепощенную туристку.

Иванова поделилась первыми впечатлениями от поездки в своем блоге. Облаченная в миниатюрный купальник девушка рассказала на камеру, как потихоньку приводит себя в порядок для долгожданной фотосессии на отдыхе. После записи видео невеста Тимати планировала пойти на океан и запечатлеть там первое купание дочери.

«Я мама, и я не высыпаюсь уже три месяца, и я сделала себе вот такой вот легкий макияж, чтобы пойти пофоткаться, потому что мы прилетели на океан, и это будет наше первое купание, которое я хочу запечатлеть. И поскольку я не высыпаюсь, мне нужно сделать хоть что-то со своим лицом, чтобы выглядеть свежо. Эмми проснулась, мы пошли плавать», — рассказала Валентина.

Ранее сообщалось, что Тимати подарил своей возлюбленной эксклюзивный гиперкар Koenigsegg Reger. Его стоимость может достигать 250 млн рублей.