«Родила такую сладкую»: невестка Кристины Орбакайте снялась с ребенком после слухов о разводе

Жена 33-летнего Никиты Преснякова, 27-летняя модель Алена Краснова, снялась с новорожденным ребенком после слухов о разводе с певцом. Невестка Кристины Орбакайте поделилась кадром в соцсети.

Недавно фотограф Анастасия Бойко стала мамой — у нее с супругом Аркадием родилась дочь. Девушка опубликовала фото и видео с малышкой и раскрыла ее имя — Стефания.

«Мы с Аркашей стали родителями! 3920 г, 55 см. Непередаваемые ощущения, которые нельзя сравнить ни с чем. Пишу и плачу! Я так счастлива! Я — мама. Удивительно, но и правда сразу начинаешь невероятно любить своего ребенка», — поделилась Анастасия Бойко.

Накануне фотограф выписалась из роддома, а к ней в гости приехала Алена Краснова. Модель поздравила подругу и снялась с ребенком. На опубликованном снимке невестка Кристины Орбакайте держала малышку на руках, прижимая ее к груди, и с нежностью смотрела на нее.

«Такую сладкую подружку нам родила Анастасия», — написала Алена Краснова.

Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова состоят в браке с 2017 года. После свадьбы пара сначала жила в США, но в июле стало известно, что модель вернулась в Россию. Певец также приезжал в страну летом, однако вскоре снова отправился за границу, оставив жену в Москве. Из-за этого в СМИ появились слухи о расставании супругов, а продюсер Леонид Дзюник заявил о разводе пары.

«Я так понимаю, что он был женат и в разводе уже, насколько я знаю, слышал по поводу Никиты», — рассказал продюсер.

Никита Пресняков не оставил это заявление без внимания и записал эмоциональное видеообращение, заверив, что они с Аленой Красновой не расстались и любят друг друга.

Ранее мы писали о том, что певец Владимир Пресняков после слухов о разводе сына заявил, что ждет внуков.