«Не хотелось за собой ухаживать»: звезда «Холопа» Ольга Дибцева изменилась внешне после развода

Актриса Ольга Дибцева призналась, что развод с мужем Романом Бачаровым сильно сказался на ее внешности. И не в плохом, а в хорошем смысле. Звезда «Холопа» вновь «ожила» и начала за собой ухаживать. Также она смогла существенно сбросить вес.

Замуж за предпринимателя артистка вышла в 2019 году. Изначально она не особо была заинтересована в романе с ним, но потом после нескольких встреч влюбилась. В браке у пары родилась дочь Серафима и в планах был еще как минимум один ребенок. Но в 2022 году Ольга неожиданно объявила о разводе.

Сама актриса признавалась, что они с мужем приняли это серьезное решение, потому что понимали – любви больше нет. Не было никаких скандалов, деления имущества – они разошлись на мирной ноте и сохранили хорошие отношения.

По словам Дибцевой, она физически ощущала в последние месяцы брака, что ей нужно уходить. Она стала выглядеть намного хуже, чем до того, как вышла замуж, потолстела. А стоило ей вновь стать свободной, как все начало налаживаться. Сейчас Ольга полностью довольно своей внешностью.

«Как только я приняла решение о разводе, сразу стала хорошо выглядеть, сбросила много лишнего веса. Правду говорят — наше внешнее состояние отражает внутреннее. Последние месяцы брака мне не хотелось за собой ухаживать, ходить в салоны красоты», - поделилась Дибцева с Леди Mail.ru.

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