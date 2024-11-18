Родила от связи с иностранцем: у оперной примы Галины Вишневской объявилась внебрачная дочь

У покойной советской оперной дивы Галины Вишневской после смерти остались две дочери. Так было до тех пор, пока жительница Подмосковья не призналась на всю страну, что является третьей, внебрачной дочерью знаменитости.

Женщина пришла и рассказала об этом в эфире шоу «МАЛАХОВ». По словам россиянки, она появилась на свет от связи Вишневской с неким иностранцем. Но в те времена романы с гражданами других стран не поощрялись, поэтому оперная дива решила скрыть случившееся. Кроме того, Вишневская боялась за свою успешную карьеру.

В итоге девочку отдали в детский дом. Спустя время женщина узнала тайну своего рождения и решила проверить ее. В студии шоу должны были сделать ДНК-тест, который бы пролил свет на ситуацию. Но сделать это не удалось из-за отсутствия нужного биоматериала. Тем не менее исследование с тем, что есть, согласились провести специалисты из Санкт-Петербурга.

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