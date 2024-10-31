«Хочется выступать и жить»: предполагаемый внебрачный сын Бедроса Киркорова публично осудил Филиппа

Певец Александр Матвеев рассказал о самочувствии артиста Бедроса Киркорова. По его словам, он помнит все события своей жизни и все понимает, но сын все равно ограждает его от всего. Об этом он рассказал порталу NEWS.ru.

Называющий себя внебрачным сыном Бедроса артист признался, что не понимает, почему Филипп не учитывает желаний отца. Она отметил, что певцу нужна сцена, а наследник его лишает ее.

«Филипп Бедроса бережет и старается не пускать на концерты и мероприятия. Я с ним в этом не согласен. Артисту хочется выступать и жить. Бедрос все помнит, все понимает. У него прекрасная память. Позавидовать стоит такой судьбе», - поделился Александр.

Матвеев напомнил, что два года назад перед концертами Бедрос почти не мог передвигаться самостоятельно. Однако после выступлений на сцене, ощутив любовь публики, он стал чувствовать себя намного лучше и даже отказался от помощи при ходьбе.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как его отца вытащили с того света в Боткинской больнице.