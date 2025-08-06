НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 августа 2025, 19:04
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«Родила»: фигуристка Александра Трусова поделилась радостной новостью о пополнении

21-летняя фигуристка Александра Трусова впервые стала мамой.
«Родила»: фигуристка Александра Трусова поделилась радостной новостью о пополнении

© GEOFF ROBINS/AFP/East News

21-летняя фигуристка Александра Трусова, ранее сообщавшая в своем блоге о нахождении в роддоме, поделила в соцсети радостной новостью. Спортсменка впервые стала мамой.

«Родила», — коротко написала Александра.

При этом пол малыша спортсменка пока не называет.

О том, что Трусова ждет ребенка стала известно недавно, причем не от самой фигуристки, а из распространившейся информации в СМИ. Также сообщалось, что из-за своего положения девушка не смогла принять участие в ледовом шоу в Баку.

И только спустя несколько дней после того, как предположения о беременности разлетелись по Сети, Трусова опубликовал в своей соцсети видеоролик, в котором призналась: «Честное слово, мне скоро понадобится психиатр. Уже глаз дергается!»

В августе 2024-го спортсменкаа- сыграла свадьбу с Макаром Игнатовым. Сообщается, что на масштабное торжество молодожены потратили порядка 20 миллионов.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Александра Трусова будет рожать в палате с большой ванной и двуспальной кроватью.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ренат Таневский
Теги:
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роды в прямом эфире
Анастасия Трусова