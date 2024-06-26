Родила двоих дочерей и много путешествует: как живет последняя любовница Бориса Березовского

36-летняя модель Дарья Коновалова, которая была последней любовницей предпринимателя Бориса Березовского, улетела на Ибицу. Оттуда девушка публикует фотографии в бикини.

Об этом сообщил сайт Woman.ru.

Издание отмечает, что после расставания с бизнесменом Кириллом Шейхаметовым Коновалова продолжила заниматься любимым делом. Ее постоянное место жительства – Нью-Йорк, так указано в модельном профайле. Девушка много путешествует, роскошно выглядит.

Некоторое время назад Дарья появилась на гала-ужине amfAR. Она была в белом боди, чулках и пиджаке.

Когда-то Дарья посещала многие большие тусовки, потом ушла в тень. Родила двоих дочерей от Шейхаметов.

Уроженка Ярославля известна не этим, а романом с Березовским, с которым познакомилась в 21 год. Бизнесмен дважды делал ей предложение, но пара так и не поженилась. У девушки мог бы быть ребенок от Березовского, но сначала произошел выкидыш, затем – внематочная беременность. В итоге Коновалова разорвала помолвку. В 2011 году пара рассталась, и модель познакомилась с Шейхаметовым.

После появления первого ребенка они разошлись на три года. Потом влюбленные снова оказались вместе, на родилась вторая дочь. Свадьба так и не состоялась. Сейчас экс-возлюбленные общаются только по вопросам, связанным с детьми.

В августе 2023 года стало известно о смерти тещи Березовского. Ей было 100 лет.