Родила два года назад, скоропостижно умер муж: 48-летняя Наталья Рагозина стала бабушкой

48-летняя спортсменка Наталья Рагозина стала бабушкой. У нее взрослый сын, а два года назад чемпионка мира по боксу родила дочь.

Радостной новостью Рагозина поделилась в личном блоге.

О личной жизни сына не было известно. Сегодня выяснилось, что в 2024 году у пары родилась дочь.

«Друзья, я стала бабушкой! Добро пожаловать в семью, Майя Ивановна Рагозина», - рассказала Наталья в соцсетях.

Спортсменка-боксер поблагодарила сына и призналась, что он сделал ее счастливой. Рождение внучки Наталья назвала безграничным счастьем.

Интернет-пользователи принялись поздравлять Рагозину, многие удивились переменам в ее жизни. В Сети писали: «Вт это новость! И ведь молчала!», «Самый дорогой подарочек на Новый год!».

Ранее сын Натальи прокомментировал внезапный уход из жизни мужа Рагозиной. Он говорил, что проблем со здоровьем у мужчины не было.