«Робот Вертер»: Алексей Чумаков рассказал о самочувствии после операции на позвоночнике

Певец Алексей Чумаков прилетел на «Новую волну» в Казани, где несколько дней выступал. В беседе с журналистами Kp.ru исполнитель рассказал о своем самочувствии после операции на позвоночнике, а также назвал причину проблем со здоровьем.

По словам Алексея, с каждым днем он чувствует себя все лучше и лучше. Также артист сравнил себя с роботом Вертером из многосерийного художественного фильма «Гостья из будущего».

«Хорошо. Робот Вертер, но ничего. Уже с каждым днем лучше и лучше. У артиста есть только одна уважительная причина не прийти на концерт. К счастью, это не моя причина», — заявил Чумаков.

К причине, по которой могли возникнуть проблемы с позвоночником, певец относит отсутствие спорта в своей жизни. Алексей призвал всех уделять время физическим нагрузкам и упражнением, чтобы в будущем не столкнуться с чем-то подобным.

«Надо спортом заниматься, но я не нахожу на него время, к сожалению. Но нужно заниматься, иначе будут такие же проблемы, как у меня», — резюмировал исполнитель.

Ранее Чумаков заявил, что жена Юлия Ковальчук спасла ему жизнь. Супруга настояла на срочной госпитализации Алексея.