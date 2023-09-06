Робот Шатунова, очереди и попытки прорвать оцепление: фанаты певца едва не сорвали открытие памятника

Поклонники Юрия Шатунова устроили давку на открытии памятника певцу, об этом сообщает mk.ru.

Несмотря на то, что открытие монумента на Троекуровском кладбище было назначено на 10 утра, фанаты Юрия Шатунова выстроились в длинную очередь еще к 8 часам. Вдова певца не проронила ни слова и ушла сразу после окончания панихиды. А вот поклонники охотно беседовали с журналистами.

В момент, когда на кладбище еще присутствовали родственники Шатунова, прорвать оцепление пыталась женщина в черных очках, представившаяся Натальей Грозовской, бывшей солисткой «Ласкового мая». Сначала охранник не пускал женщину, но после уговоров журналистов сдался. Позже выяснилось, что женщину не пускали из-за распоряжения бывшего директора Шатунова Аркадия Кудряшова.

«Ну какая она певица, что вы говорите? Кудряшов специально не пропускал ее, она ведь на жену Юры, Светлану наговаривала», — рассказал родственник певца.

Публика у могилы Шатунова собралась разношерстная, но в основном это люди пятидесяти лет. Одна женщина принесла с собой куклу с лицом Шатунова: «Это 3D-модель робота Юрия Васильевича, я сама ее сделала. Робот везде со мной. Пришла сюда, чтобы рассказать про него».

Фанатов пускали по 20 человек, но из-за того, что большинство из них стояли у памятника как вкопанные, сзади нависала толпа недовольных посетителей кладбища. В итоге, охранники решили запускать по 40 человек в маленькое пространство перед памятником. Началась давка.

«Будете давиться — никого не пропущу. Вы же на могилу к кумиру пришли, а устроили базар», — успокаивали толпу полицейские.

Спустя несколько часов поток желающих посмотреть на памятник Шатунову иссяк.

Ранее мы писали о том, что поклонники Юрия Шатунова принесли на его могилу букет из 202 роз. Фанаты со всего мира собирали деньги на роскошную корзину цветов.