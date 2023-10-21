Роберт Де Ниро выразил соболезнования семье Стаса Намина после гибели сына, об этом сообщает ТАСС.

Артем Микоян, сын Стаса Намина, работал режиссером в том числе и в Голливуде. Мужчина занимался живописью и участвовал в международных выставках в России и за рубежом. Он окончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете, проходил практику в компании «Требеко» у Де Ниро.

Голливудский актер выразил соболезнования отцу Микояна, музыканту Стасу Намину.

«Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына. Артем Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда», — говорится в сообщении.

При этом Де Ниро не единственный, кто поддержал в трудную минуту Намина. Как отмечает пресс-служба музыканта, слова соболезнования передал также режиссер Джим Браун.

Напомним, утром 19 октября в деревне Крюково, где жила бабушка Артема Микояна, произошло двойное убийство. Жертвами стали теща музыканта и его сын. По подозрению в убийстве был задержан пасынок Намина.

Ранее мы писали о том, что Стас Намин попросил посторонних людей не приходить на похороны сына.