Рита Дакота решила «расколоть» губы специальным препаратом после неудачного увеличения
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Певица Рита Дакота сообщила, что решила увеличить губы с целью исправить асимметрию, а в итоге получила «вареники». Теперь исполнительница мечтает вернуть губы в первоначальный вид.
Дакота заявила, что после родов верхняя губа стала тоньше другой. В соцсетях певица нашла клинику и мастера, который «аккуратненько работает с формой».
Перед выездом в салон красоты она увидела, что процедуру будет выполнять другой специалист. Однако Дакота не стала отменять визит к косметологу.
«Короче, я пошла себе чуть-чуть асимметрию на губах поправить, в итоге у меня …вареники гиалуроновые», - поделилась Дакота.
Певица думает «расколоть» губы «Лидазой» - препаратом, под действием которого гиалуроновая кислота рассасывается.
«Я хочу, чтобы у меня обратно были мои губы, а не вот это вот», - заявила Дакота.
Подписчики призвали певицу подождать три дня, когда сойдет отек. Они предупредили, что делать выводы пока рано.
Ранее сообщалось, что экс-жена футболиста Павла Мамаева Алана не смогла исправить ботоксом уродства на лице после пластической операции.