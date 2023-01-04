Рита Дакота решила «расколоть» губы специальным препаратом после неудачного увеличения

Певица Рита Дакота сообщила, что решила увеличить губы с целью исправить асимметрию, а в итоге получила «вареники». Теперь исполнительница мечтает вернуть губы в первоначальный вид.

Дакота заявила, что после родов верхняя губа стала тоньше другой. В соцсетях певица нашла клинику и мастера, который «аккуратненько работает с формой».

Перед выездом в салон красоты она увидела, что процедуру будет выполнять другой специалист. Однако Дакота не стала отменять визит к косметологу.

«Короче, я пошла себе чуть-чуть асимметрию на губах поправить, в итоге у меня …вареники гиалуроновые», - поделилась Дакота.

Певица думает «расколоть» губы «Лидазой» - препаратом, под действием которого гиалуроновая кислота рассасывается.

«Я хочу, чтобы у меня обратно были мои губы, а не вот это вот», - заявила Дакота.

Подписчики призвали певицу подождать три дня, когда сойдет отек. Они предупредили, что делать выводы пока рано.

Ранее сообщалось, что экс-жена футболиста Павла Мамаева Алана не смогла исправить ботоксом уродства на лице после пластической операции.