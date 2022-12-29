Алана Мамаева не смогла исправить ботоксом уродства на лице после пластики

Экс-жена футболиста Павла Мамаева Алана повторно сделала пластику после неудачной операции. Девушка хотела скорректировать форму носа, но получила повреждение мышцы над губой.

Ботокс не помог исправить ошибки врачей – тогда она легла под нож повторно. Косметолог Анастасия Пугачева рассказала, почему он не дал нужного продолжительного эффекта.

Во-первых, мышцы могут не воспринимать ботокс. Во-вторых, производители нередко меняют концентрацию сухого вещества в препарате. В-третьих, эффекта не будет, если нарушены условия хранения: в данном случае важно соблюдение определенного уровня температуры и влажности.

Косметолог считает, что операции можно было избежать, если правильно подобрать ботокс.

«Сейчас большое количество разных препаратов, и бывает такое, … когда один токсин берет, а от другого эффект невиден», - поделилась Пугачева.

Она отметила, что контурная пластика и витамины – лучше, чем операция. И прежде, чем советовать радикальные методы, специалист должен проанализировать очень много нюансов.

Ранее певица и модель Анна Калашникова рассказала, какие процедуры и филлеры ее изменили до предела.