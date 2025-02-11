Рита Дакота рассказала, что получила за песню Лободы «Твои глаза» $500. Об этом стало известно из соцсетей.

Рита Дакота не только певица, но и автор многих хитов. Так, в 2016 году она стала соавтором песни Светланы Лободы «Твои глаза». Знаменитость рассказала, что ей досталось лишь $500 за эту песню. Впрочем, такой ценник она выставила сама.

«Работая автором песен я зарабатывала в сотни раз меньше, чем артисты, которые их пели. Например, за соавторство текста песни Лободы „Твои глаза“ я получила „Песню года“ и 500 долларов. Причем сама же и оценила эту работу так, мол, ну что такого, доделать текст-то», — рассказала она.

При этом Дакота призналась, что за целую песню она могла получить от тысячи до трех тысяч долларов. Знаменитость также рассказала, что завидовала исполнителям, которые получали за ее песни куда больше денег, чем она сама.

«Начав работать над собой, я увидела, что роль автора песен для других артистов никогда не принесет мне тех денег, которые я хочу зарабатывать», — добавила Дакота.

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