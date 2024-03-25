Даже сейчас думают о деньгах: Рита Дакота с мужем возмутили подписчиков поведением во время траура

22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел теракт, в результате которого пострадало более 180 человек. Артисты объявляют об отмене и переносе концертов. Однако певица Рита Дакота и ее муж Федор Белогай продолжают активно готовиться к запуску своего нового проекта и рассказывают об этом в соцсетях.

В настоящее время Рита Дакота с супругом живут в Америке и активно делятся с подписчиками новостями о скором выпуске нового инфопродукта «Медиториум 6.0». Так, Федор Белогай опубликовал в личном блоге кадр с подготовки к созданию нового курса из дома в Лос-Анджелесе.

«Даже в выходные мы продолжаем работать над запуском „Медиториума 6.0“», — подписал фото муж Риты Дакоты.

Кроме того, позднее Федор Белогай поделился в личном блоге скриншотами сообщений от поклонников, тем самым подогревая интерес публики к проекту. Сама Рита Дакота также рекламирует курс в соцсети. Артистка предлагает подписчикам прослушать медитации, снимающие стресс.

Мнение пользователей Сети разделились: одни благодарят за помощь в непростое время, а другие возмущены подобным поведением знаменитостей, которые сосредоточены на своем инфопродукте.

«Ну вы серьезно? Ради приличия хотя бы пару дней выждали», «Даже сейчас думаете о деньгах», — пишут подписчики.

Однако ни Рита Дакота, ни Федор Белогай не реагируют на комментарии.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Несколько вооруженных человек ворвались в концертный зал, открыли стрельбу и подожгли здание. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 180 человек.

Ранее сообщалось о том, что певец Валерий Леонтьев высказался о теракте в «Крокус Сити Холле».