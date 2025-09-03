Рита Дакота опровергла новости о продаже квартиры в Москве. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Рита Дакота опубликовала в блоге скриншот переписки с соседом по московской квартире. Мужчина спрашивал у певицы, продает ли она свое парковочное место в связи с новостями о продаже недвижимости в России.

Однако Дакота поспешила заверить соседа, что ничего не продает, а в СМИ якобы распространяют неправду.

«Пишет мне сосед мой московский. Мол, „за сколько продаю свою парковку“. Люди, умоляю, не верьте СМИ, про меня вечно пишут ересь всякую, я уже давно внимания не обращаю», — написала она.

Напомним, в конце августа журналисты писали, что Дакота продала квартиру на Шелепихинской набережной, офисное помещение в ЖК «Савёловский Сити» и еще несколько объектов недвижимости.

Ранее мы писали о том, что Надежда Кадышева владеет недвижимостью в Москве на 815 млн рублей.