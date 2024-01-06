Никогда не было таких дорогих презентов: Дакота похвасталась подарком от мужа за 800 тысяч рублей

Исполнительница Рита Дакота вышла на связь с подписчиками после Нового года. Звезда похвасталась подарком от мужа. По словам знаменитости, ей еще никогда не делали таких дорогих презентов. Супруг вручил Дакоте кольцо за 800 тысяч рублей, передает Bloknot.ru.

Рита замужем за блогером Федором Белогаем. Глава семейства подарил своей второй половинке на Новый год дорогостоящее кольцо бренда BVLGARI. Его стоимость, исходя из расценок на сайте, составляет 9,1 тыс. долларов, а в пересчете на рубли — 800 тысяч.

Дакота оказалась крайне рада подарку. По словам артистки, никто прежде ей не делал таких дорогостоящий презентов. Кольцо с множеством бриллиантов она показала на видео, которое опубликовано в социальных сетях.

Также Рита напомнила фанатам, что еще недавно была обычной провинциальной девочкой, а теперь носит такие дорогие украшения.

Ранее певец Сергей Лазарев назвал свой самый запоминающийся подарок. Оказалось, что в детстве будущий артист мечтал о самокате и его желание было исполнено.