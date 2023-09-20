Рисовал до последнего: озвучена причина смерти создателя «Дяди Степы»
Дочь Германа Мазурина сообщила, что он скончался из-за оторвавшегося тромба.
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Создатель «Дяди Степы» Герман Мазурин скончался из-за оторвавшегося тромба. Причину смерти художника озвучила его дочь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
После падения Герман Алексеевич попал в медучреждение с черепно-мозговой травмой. Там ему провели операцию, после которой он какое-то время был на аппарате ИВЛ, но затем пошел на поправку.
Последние недели жизни художник практически перестал есть, а накануне у него оторвался тромб. Врачам не удалось спасти Мазурина.
Как говорит дочь Германа Алексеевича, до рокового падения он занимался творчеством и даже в больнице продолжал рисовать. Последними его работами стали иллюстрации к Детским книгам В. Крапивина.
Стало известно, что Германа Мазурина похоронят на Востряковском кладбище.
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