Рискует завершить карьеру: автор хитов Пугачевой Раймонд Паулс заявил о проблемах со здоровьем

Латвийский и советский композитор Раймонд Паулс может завершить музыкальную карьеру. У 88-летнего автора хитов Аллы Пугачевой возникли проблемы со зрением.

С возрастом здоровье Паулса ухудшилось. Он предполагает, что вскоре ему придется уйти на пенсию.

«Я работал все эти годы, но, вероятно, из-за проблем со зрением это надо будет прекратить», — цитирует его ТАСС.

В 2024 году Паулс перенес операцию на глаза. После нее врач порекомендовал ему не носить очки.

Композитор признался, что испытывает сложности, когда ему нужно что-либо записывать или работать с нотами. Он даже отказался от вождения автомобиля.

Раймонд Паулс родился в Риге в 1936 году. Он прославился как автор хитов к популярным фильмам. Песни композитора пели София Ротару, Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Лариса Долина, Эдита Пьеха, Кристина Орбакайте, Анне Вески.

Ранее композитор рассказал о конфликте с Пугачевой. По его словам, однажды Примадонна, приехав в Ригу, на всех выступлениях исполняла написанные им хиты, при этом не удосужившись пригласить его самого на концерты. Он давно не поддерживает отношения с Примадонной и ее мужем.