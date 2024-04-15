«Не пригласила на свои концерты»: Паулс высказался о конфликте с Аллой Пугачевой

Советский и латвийский композитор, пианист, народный артист СССР Раймонд Паулс рассказал о конфликте с певицей Аллой Пугачевой. Его слова приводит aif.ru.

Как признался музыкант, однажды Примадонна, приехав в столицу Латвии Ригу в гастрольный тур, на всех выступлениях исполняла написанные им хиты, при этом не удосужившись пригласить его самого на концерты.

«Алла меня не пригласила на свои концерты, когда приезжала в Ригу. Я, конечно, мог купить билет и сам прийти. Но я не стал. Без приглашения некультурно приходить», — поделился Паулс.

В то же время композитор отметил, что в настоящий момент не держит зла на опальную артистку. Он также уточнил, что смирился с непростым характером Пугачевой.

«Когда Алла выходила на сцену, ей все можно было простить, не было равных ей. Все плохое в прошлом. С годами я стал понимать: ничего не поделаешь, какая она есть, такая есть», — заключил народный артист СССР.

Ранее журналистка Алена Жигалова рассказала, что Алла Пугачева заработает 5 млн рублей за концерт в Израиле.