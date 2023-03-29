«Рисковать семьей»: Подольская высказалась об изменах в браке с Пресняковым

Певица Наталья Подольская много лет счастлива в браке с популярным исполнителем Владимиром Пресняковым. Мужчина 29 марта отмечает юбилей, ему исполнилось 55 лет! В такой важный день девушка рассказала об отношениях и верности.

В беседе с изданием «Аргументы и факты» Наталья затронула важную тему измен. Артистка рассказала, что прислушивается к своей маме, которая является для нее подругой.

«Мы всегда очень много разговаривали, обсуждали самые разные психологические аспекты жизни с будущим мужем, еще когда Володи не было в моей жизни. Мама передала мне свой опыт, свои правила жизни», – поделилась Подольская.

Женщина сказала дочери о том, что «никакое пятиминутное удовольствие» не стоит того, чтобы рисковать семьей. Певица навсегда запомнила эту фразу.

«Эти разговоры родителей с детьми важны. Я тоже хочу разговаривать так же со своими сыновьями», – пояснила девушка.

Наталья считает, что комплексы или, наоборот, достоинства идут с детства во взрослую жизнь. Поэтому родителям необходимо обсуждать важные вопросы с детьми.

Напомним, что у Натальи и Владимира есть двое общих сыновей. Старший Артемий появился на свет в 2015 году, а младший Иван родился через пять лет. У Преснякова есть также взрослый наследник Никита, его матерью является певица Кристина Орбакайте.

Ранее мы писали о том, какой интимный подарок подготовила Наталья Подольская к юбилею любимого мужа.