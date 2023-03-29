Подольская рассказала, какой интимный подарок сделает мужу Преснякову на юбилей

Популярный исполнитель и любимец женщин Владимир Пресняков 29 марта празднует свой день рождения. Кумиру миллионов исполнилось 55 лет. Поклонники интересуются, что подарит мужчине его любимая жена Наталья Подольская. Девушка призналась, что подготовила необычный сюрприз.

Красавица опубликовала в соцсетях пост, в котором в очередной раз призналась супругу в любви. Она назвала избранника лучшим мужчиной на свете.

«Будь здоров и счастлив! Пусть все вокруг будет интересно! Твоя семья очень любит и гордится! Мы всегда рядом», — написала Наталья.

Исполнительница также показала, что будет дарить любимому. Подольская пошутила, что это скорее презент для нее, но имениннику тоже должен понравиться сюрприз. Девушка продемонстрировала два комплекта роскошного нижнего белья, но не стала показывать на себе.

Также красавица поделилась архивным видео с Пресняковым. На кадрах мужчина нес ее по летней Москве на руках. Наталья призналась, что в этот день сильно натерла ноги в новой обуви, а ее супруг поступил как настоящий рыцарь. Поклонники поддержали звезду в комментариях и отметили, что ей очень повезло с мужем.

Ранее мы писали о том, на какие жертвы идет Наталья Подольская ради стройной фигуры. Исполнительница активно занимается спортом и не пропускает тренировки даже на отдыхе. Недавно она сделала неожиданное признание, которое удивило ее подписчиков.