Рискованно работал и ошибался: раскрыты последние откровения Вячеслава Зайцева

В последний день апреля стали известны печальные новости. На 85-м году жизни скончался всемирно известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев. По сообщениям СМИ, модельеру стало плохо вечером на собственной даче. Его доставили в больницу с желудочным кровотечением и поместили в реанимацию, однако спасти его так и не удалось. Смерть наступила в районе 18:00 по московскому времени.

За свою жизнь Зайцев стал истинным законодателем моды в России, однако о последних годах его жизни совсем мало информации. Несмотря на то, что вплоть до рокового дня он оставался в профессии, с журналистами кутюрье практически не общался. Тем не менее, на одном из модных показов Вячеслав разоткровенничался и рассказал о сожалениях молодости. О них стало известно изданию mk.ru.

Как утверждает СМИ, Зайцев признался, что, начиная карьеру, совершил много ошибок, которые теперь повторяет и новое поколение дизайнеров. Они, как и он, забывают о назначении моды. Только с годами модельер осознал, что хочет работать только с классикой, так как она вечна. Он менял ткани, композиционные решения, и все это рождало что-то удивительное.

«Остаюсь классиком. Мне также очень интересно всегда наблюдать за откровениями молодых. Я считаю, что, когда у человека есть желание, он пытается что-то делать, значит - хочет познать истинную ценность моды», - цитирует слова кутюрье издание.

Ранее стало известно, что перед смертью Вячеслав Зайцев накопил долгов на 38 тысяч рублей.