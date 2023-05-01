38 тысяч рублей: Вячеслав Зайцев ушел из жизни, не расплатившись с долгами

На днях в мире отечественной моды произошла большая утрата: на 86-м году жизни скончался Вячеслав Зайцев. Сообщается, что мужчина умер от внутреннего кровотечения в одной из клиник, не приходя в сознание. Звезды шоу-бизнеса смело заявляют: вклад Зайцева в развитие индустрии неоценим, вот почему он всегда считался выдающимся человеком в данной области. Однако журналистам из kp.ru удалось выяснить: в последние годы жизни дела модельера шли не очень успешно.

По информации источника, бизнес Зайцева был на грани банкротства: сотрудников увольняли без заработной платы, а столичные власти требовали от Вячеслава миллионы за неуплату аренды. На сегодняшний день известно, что модельер ушел из жизни, так и не расплатившись с долгами. Он задолжал налоговой 38 тысяч рублей. По домыслам прессы, эта цифра может оказаться нефиксированной: на сегодняшний день компании Зайцева либо закрыты, либо не приносят прибыль.

К слову, окружение модельера пока никак не реагировало на подобные сообщения.

Издание «Страсти» выражает соболезнования всем близким и родным Вячеслава Зайцева!

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