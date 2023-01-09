«Рискнула и поверила тебе»: Костенко сделала важное заявление по поводу брака с Тарасовым

На протяжении нескольких лет Анастасия Костенко подвергалась постоянной критике из-за того, что стала возлюбленной Дмитрия Тарасова после его разрыва с известной телеведущей Ольгой Бузовой. Она слушала много негатива в свой адрес, переживала жесткую травлю, мирилась со сплетнями и продолжала строить свое счастье вместе с супругом. Эти пять лет стали для нее крайне тяжелыми, и сегодня она выступила с заявлением по поводу отношений с футболистом, поставив точку во всех домыслах по поводу их брака.

Костенко опубликовала в личном блоге небольшое видео, в котором предстала вместе с Тарасовым в свадебных нарядах. Этими кадрами она сообщила, что они отмечают пятую годовщину свадьбы. Анастасия написала, что, начиная эти отношения, она знала, на что идет, но все же рискнула и поверила Дмитрию, который говорил, что у них все будет хорошо. Так оно и получилось.

«5 лет назад я рискнула и поверила тебе, и ты всё сделал так, как обещал. А спустя 20 дней мы повенчались. Было сложно, и ты предупреждал, что так будет (слухи, сплетни, зависть). Долгое время я и ты шли навстречу друг к другу, чтобы в итоге счастливо идти вместе. Учились слышать друг друга и получили ценный подарок – мелодию нашей любви. Мы не просто муж и жена, друзья, партнеры, любовники, родители, мы – два человека, которым очень хорошо вместе не только кайфовать, но и устраивать иногда разбор полетов. С тобой не бывает скучно и да, как здорово, что все моменты мы проходили вместе, не предавая друг друга», - обратилась к супругу Анастасия в личном блоге.

Между тем, Дмитрий Тарасов тоже посвятил любимой жене несколько строк. Он написал, что собирается пройти вместе с ней всю жизнь. А также заявил, что впереди их ждет «все самое интересное».

Ранее Анастасия Костенко рассказала, что столкнулась с предательством близкого человека.