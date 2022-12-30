«Общение сходит на нет»: Анастасия Костенко заговорила о проблемах в личной жизни

Анастасия Костенко уже много лет счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Их союз начинался скандально из-за громкого расставания спортсмена с телеведущей Ольгой Бузовой. Однако пара не раз доказывала недоброжелателям, что их любовь крепка, и ее ничто не может разрушить. Но поклонники все равно то и дело судачат о проблемах супругов, и поводы подкидывает сама Костенко, публикуя весьма неоднозначные высказывания.

В личном блоге Анастасия уже много раз отвечала на слухи о том, что они с Тарасовым собираются разводиться. По ее словам, раньше она остро реагировала на такие домыслы, но сейчас относится к ним проще. Но из-за игнорировали жены футболиста меньше их не становится. На сегодня Костенко сама заговорила о проблемах с близким человеком.

В личном блоге экс-модель опубликовала сторис, в которой намекнула на предательство. Она обратилась к подписчикам с просьбой проанализировать сложившуюся в ее жизни ситуацию. «Доброе утро! Мне стало очень интересно: Зачем некоторые личности, когда ваше общение сходит на нет, начинают в открытую «облизывать» и льстить людям, которые вас ненавидят/ которые их же и бесили? Даже тех, которые и их за спиной обсуждали и поливали грязью. В чем психологический мотив?» - написала Анастасия.

Скорее всего речь идет не о супруге, а о близком друге Костенко. Напомним, что недавно девушка рассказывала своим поклонникам о предательстве приятеля. Она даже прекратила с ним общение из-за того, что он недостойно вел себя по отношению к ней.

Ранее в Сети заговорили о критическом финансовом положении Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Пара пересела с авто на метро.