«Риск срыва крайне высок»: Михаил Ефремов может снова начать пить из-за развода с женой

Актер Михаил Ефремов может снова пристраститься к алкоголю на фоне развода с женой. В разговоре с Kp.ru психолог Софья Горбунова заявила, что переживший стресс в заключении и из-за расставания с супругой артист рискует «сорваться».

По словам эксперта, психически нестабильные и склонные к зависимости люди зачастую не могут построить гармоничные отношения. Именно поэтому развод Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой был неизбежен.

«Часто люди с хроническими проблемами зависимости и эмоциональными нарушениями (в нашем случае — алкоголизм) испытывают сложности с построением и сохранением стабильных взаимоотношений с кем-либо. Многократные разводы — это лишь доказательство глубоких паттернов поведения и эмоциональных проблем, которые повторяются из раза в раз», — заявила Софья Горбунова.

Психолог отметила, что вступление в брак является для зависимых людей «попыткой справиться с внутренними конфликтами, а не легкомыслием». Однако именно эмоциональная нестабильность и пристрастие к алкоголю одного из партнеров разрушает отношения. Софья Горбунова добавила: тюремное заключение — серьезный стресс и травма, влияющая на психику человека. Эксперт подчеркнула, что вышедший на свободу Михаил Ефремов рискует сорваться и снова начать пить из-за конфликтов и развода с женой.

«Риск срыва после травмирующих событий крайне высок у бывших алкозависимых людей. Развод усиливает стресс, одиночество и чувство утраты поддержки — это частые причины рецидивов. Особенно если у человека не было адекватной помощи, например, психотерапии или медикаментозного лечения. Вероятность возвращения к алкоголю очень велика», — заключила психолог.

Напомним, 21 июля в СМИ появилась информация о том, что Михаил Ефремов расстался с пятой женой Софьей. Как утверждалось, они перестали разговаривать из-за постоянных конфликтов и после свидания актера в колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Официального подтверждения информации пока не было, но в окружении супругов сообщили, что их развод — «дело времени». Пара прожила в браке 23 года, у них трое детей.

Ранее близкие Михаила Ефремова раскрыли правду о его разводе с женой: «Отношения сложные, со скандалам, то живут, то не живут вместе».