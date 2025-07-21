«Отношения периодически сложные, со скандалами»: близкие Ефремова раскрыли правду о его разводе с женой

Близкие актера Михаила Ефремова рассказали, что новости о разводе с женой не соответствуют действительности. Однако они не отрицают, что отношения у артиста и Софьи Кругликовой сложные, и часто случаются скандалы. Об этом сообщает Kp.ru.

21 июля в СМИ распространилась информация, что Ефремов расстался с супругой. При этом официально новости не подтвердили. Более того, в суд не поступало заявление о разводе. По словам друзей актера, его отношения с женой давно оставляют желать лучшего, но пока до разрыва дело не дошло.

«Его сестра и другие близкие на момент 21 июля отрицают развод. Но никто не отрицает, что отношения периодически сложные, со скандалами. Периодически то живут, то не живут вместе. Случаются ситуации, когда люди в ссоре. А у кого так не бывает, но это не означает развод!» — поделился источник.

В актерских кругах обсуждают, что если развод и будет, то из-за измены Михаила. Напомним, что, по слухам, у актера роман с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Они познакомились в театре «Современник».

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