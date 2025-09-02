Ринопластика, липосакция и увеличение груди: сколько Дана Борисова потратила на преображение 18-летней дочери

Телеведущая Дана Бориса потратила миллионы рублей на преображение 18-летней дочери Полины. Несмотря на юный возраст, девушка решила изменить внешность, что одобрила и даже оплатила ее звездная мать. Хирург Денис Агапов в беседе с Telegram-каналом Звездач рассказал, во сколько знаменитости могли обойтись все процедуры.

Полина к своему 18-летию успела сделать ринопластику и липосакцию. Также девушка увеличила грудь. Что касается носа, то специалист назвал подходящим возраст Борисовой для хирургического вмешательства. То же самое относится и к операциям на груди, которые лучше делать, когда происходит ее полное формирование. Кроме того, перед этим, как заявил Агапов, следует попробовать естественные метода коррекции.

Общий ценник за изменения, на которые решилась Полина, составляет примерно 5,5 млн рублей. По 2 млн мама девушки отдала за ринопластику и липосакцию. Увеличение груди могло обойтись Дане в 1,5 млн рублей, заявил хирург.

Ранее Анастасия Волочкова осудила Дану Борисову, подарившую дочери пластическую операцию. Она назвала дичью поступок телеведущей.