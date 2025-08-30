«Это дичь!»: Волочкова осудила Дану Борисову, подарившую дочери пластическую операцию

Анастасия Волочкова назвала дичью пластику дочери Даны Борисовой. Об этом сообщает Telegram-канал Popcake.

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на новости об очередной пластической операции 18-летней дочери Даны Борисовой. Напомним, телеведущая оплатила Полине ринопластику — девочке исправили нос.

Волочкова не понимает, зачем в таком возрасте прибегать к услугам хирургов.

«Это какой-то ужас! Когда я узнала, что Дана Борисова своей дочке подарила пластику… Знаете, это дичь! Я просто глубоко убеждена, что, когда женщина начинает вмешиваться в свою внешность, потом эта внешность мстит в обратную сторону», — заявила она.

Балерина надеется, что ее дочь не будет заниматься подобным.

«Уверена, что Ариша не станет этого делать. Она, во-первых, красивая девушка, очень верующий человек также, как и ее муж Никита. Ей это просто не нужно. Ей повезло с генетикой, у меня все свое, настоящее», — добавила она.

