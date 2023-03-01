Риелтор спустя сутки снял объявление о продаже дома Веры Брежневой и засекретил имя хозяйки
Фото: Starface.ru
Спустя сутки после выхода сообщения о продаже певицей Верой Брежневой особняка в Подмосковье объявление сняли с сайта. Риелтор засекретил от покупателей, чей дом продает за 299 млн рублей.
Стратегию поменяли после того, как вокруг стали обсуждать новость о продаже дома уехавшей певицей.
Риелтор снял объявление с сайта и ввел несколько запретов. В частности, он не разрешает делать фотографии дома при осмотре. Фото объекта предоставляются по запросу.
Кроме того, риелтор изучает личности покупателей и проверяет, есть ли у них деньги.
Напомним, дом, о котором идет речь, расположен в Истре. Он занимает площадь 700 квадратных метров.
В описании не говорилось, кому принадлежит дорогая недвижимость. Однако в Сети быстро определили по интерьерам, что это дом, где жили Брежнева и ее муж Константин Меладзе.