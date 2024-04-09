Риелтор объяснил, почему Аршавин 2 года не может продать особняк в Петербурге

Футболист Андрей Аршавин 2 года не может продать дом в Санкт-Петербурге за 150 млн. Об этом сообщает Kp.ru.

Футболист уже два года пытается безуспешно продать дом в Коломягах. Андрей начинал строить особняк, будучи в браке с Юлией Барановской. Телеведущая разрабатывала его интерьеры вместе с дизайнером Дженни Яснец. После расставания в дом въехала новая хозяйка — Алиса Казьмина— и переделала его под себя. На данный момент в особняке никто не живет уже несколько лет, и никто не прописан. Более того, на недвижимости нет долгов. Однако желающих ее приобрести нет.

«Знаю, что дом смотрела одна семейная пара и еще один мужчина интересовался. И все. Сам объект полностью готов к продаже, несколько раз в месяц туда приезжает убираться клининговая компания», — сообщила риелтор.

Несмотря на трудности с продажей, Андрей не собирается скидывать цену. Эксперты отметили, что футболист завысил стоимость на 30 млн рублей. Рыночная цена его дома — 120 млн рублей.

«Здесь цена, конечно, сильно завышена. На мой взгляд, купить такой дом не особо выгодная инвестиция. Да и с дизайном снаружи и внутри уже вопросик. Но кто-то и такой стиль любит», — пояснил риелтор Иван Черкасов.

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